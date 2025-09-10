Алматы облысы, Талғар ауданындағы қанды оқиға қоғамды дүр сілкіндірді. Бір ғана ауылдағы қайғылы жағдай жас әке Ернар Тұрғанбековтің қазасы, кішкентай бүлдіршіннің өміріне төнген қауіп, аяғы ауыр әйел мен қарияға жасалған қорлық тұтас елді алаңдатты.
Бұл оқиға бір адамның қылмыстық әрекетінен ғана емес, полицияның әрекетсіздігінен, жүйелік проблемалардан туындағаны жөнінде мәліметтер тарап жатыр. Қоғамдық резонансқа айналған осы жайтқа байланысты «The Qazaq Times» редакциясы Ішкі істер министрі Ержан Саденовтің атына ресми сауал жолдады.
Редакция қойған негізгі сұрақтар
Редакция ІІМ-нен төмендегі түйткілді мәселелер бойынша ресми жауап күтеді:
- Ернар Тұрғанбековтің өліміне қатысты іс қай баптар бойынша қозғалды?
- Бүлдіршінді құтқару операциясына қай құрылым жауапты болды және күдікті мен бала жол апатына түскені рас па?
- Неліктен жәбірленушілердің арыздары бір ай бойы қараусыз қалып, күдікті қамаудан босатылды?
- Прокуратура полицияға қатысты іс қозғағанын ескерсек, қанша полицейдің үстінен тергеу жүріп жатыр? Олардың аты-жөні мен лауазымы қандай?
- Қылмыскердің жанындағы өзге екі адамның әрекеті тексеріліп жатыр ма? Олар кімдер?
- Талғар аудандық полициясының жұмысы неге жиі сынға ұшырайды және министрлік қандай реформа жүргізбек?
Бұл сұрақтардың әрқайсысы тек бір отбасының ғана емес, тұтас қоғамның қауіпсіздігіне тікелей қатысты.
Талғардағы қанды оқиға – кездейсоқ жағдай емес. Жергілікті тұрғындар жыл сайын атышулы қылмыстарға куә болып отыр. Полицияның салғырттығы мен жауапсыздығы ашық айтылуда. Егер күдікті уақтылы қамауға алынса, бүгінгі қайғылы жағдай орын алмауы мүмкін еді.
Бұл оқиға мемлекеттік органдарға үлкен сын болды:
- Полицияға сенім – күрт төмендеді.
- Әділдікке деген күдік – күшейді.
- Жүйелік реформаның қажеттілігі – айқындалды.
Қазір қоғам ІІМ-нен нақты жауап күтеді. Әдеттегі қысқа пресс-релиздер емес, толымды әрі шынайы ақпарат керек. Кінәлілердің жазасыз қалмауы – әділеттіліктің басты шарты.
Редакциямыз ресми сауалға жауап түскен бойда оны оқырмандарға жариялап, қоғам назарында ұстайтын болады.
