Әлемдік адам хақы қозғалысы Amnesty International халықаралық құқық қорғау ұйымы 22 ақпан Қазақстан билігінің көпе-көрнеу ұстау әрекеті жайлы мәлімдеме жасап, әкімшілік жүйені сенбідегі бейбіт митинг кезінде қамалған азаматтарды дереу босатуға шақырды.

Штаб пәтері Лондонда орналасқан ұйымның дерегінше, 22 ақпан таңертең Алматыда оппозициялық партияны тіркеуді, билікке сын айтқандарды қудалауды тоқтатуды талап еткен 70-ке тарта адам ұсталған.

Amnesty International ұйымының Шығыс Еуропа және Орталық Азия бойынша директорының орынбасары Денис Кривошеев «Қазақстандағы адам құқығы жағдайы бұрын да нашар еді. Енді тіпті нашарлай түсті. Билікке сын айтқандардан осыншама қорқып, оларды қудалау үкіметтің сөз бостандығынан қаншалықты шошитынын көрсетеді», – деді.

Кривошеев мәлімдемесінде «Демократиялық партия» құруды көздейтін бастамашыл топ «билік тарапынан жасалған қудалау мен қысымнан соң» сенбіге жоспарланған құрылтай съезден бас тартқан.