АҚШ-та Миннеаполис қаласында федералдық агенттердің әрекеті салдарынан екі ел азаматы қаза тапқаннан кейін республикашыл саясаткерлер иммиграциялық операцияларға сын айта бастады. Алайда олар президент Donald Trump пен оның иммиграциялық саясатын тікелей сынаудан әзірге бойын аулақ салуда.
Республикашылдар негізінен US Immigration and Customs Enforcement (ICE) пен Ішкі қауіпсіздік министрлігі құрылымдарының әрекеттеріне назар аударып, федералдық күш қолдануға қатысты тексеру жүргізуді талап етті. Сенаттағы бірқатар өкілдер агенттік басшыларын Конгреске есеп беруге шақырды.
Сонымен қатар партия Трамптың қатаң иммиграциялық бағытын жалпы қолдап отыр. Бұған дейін республикашылдар бақылауындағы Конгресс шекара қауіпсіздігі мен ішкі бақылауды күшейтуге ондаған миллиард доллар бөлуді мақұлдаған.
Қоғамдық пікір сауалнамалары америкалықтардың басым бөлігі ICE тактикасын шектен шыққан деп санайтынын көрсеткенімен, республикашылдар әкімшілікке қарсы ашық позиция ұстануға дайын емес.
Оқиғадан кейін Трамп риторикасын жұмсартып, Миннеаполиске Ақ үйдің арнайы өкілін жіберді және жергілікті билікпен байланыс орнатты. Ақ үй президенттің қақтығысты ушықтырмауға мүдделі екенін мәлімдеді.
Миннеаполистегі жағдай алдағы аралық сайлау қарсаңында республикашылдар үшін иммиграция тақырыбындағы ең күрделі саяси сынақтардың бірі болып отыр.
