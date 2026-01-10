АҚШ-тың Ресейдің көлеңкелі флотына жататын танкерді басып алуы — бақылауға алынған ең жаңа және геосаяси маңызы зор операциялардың бірі. Бұл іс Marinera атты мұнай танкеріне қатысты. Ол бұрын Bella 1 деген атпен белгілі болған және Ресей туы астында жүріп, санкцияланған мұнай тасымалдаумен байланысты күдікке ілінген кемелердің қатарына қосылды.
Marinera-ның ұсталуы Солтүстік Атлантикада жүзеге асырылды — АҚШ әскерилері мен Жағалау күзетінің катерлері Atlantic аумағында кеменің бортына шыққан. Бұл операция АҚШ федералдық сотының ордері негізінде өткізіліп, кеме санкцияларды бұзды деген айыппен қолға алынды.
Белгілі болғандай, танкер «көлеңкелі флот» құрылымына тән тактикаларды қолданған: басында Bella 1 атымен және басқа елдердің жалауларымен жүрсе (мысалы, Гайана), кейін оның бағытын жасыру үшін атауы Marinera-ға ауыстырылып, Ресей туы астында тіркелген.
АҚШ билігінің мәліметіне қарағанда, бұл кеме Венесуэламен байланысы бар мұнай тасымалдаумен, санкцияларды айналып өту әрекеттерімен және Иран секілді елдерден шығатын өнімді басқа нарықтарға жеткізуге қатысуымен күдікке ілінген. АҚШ прокуроры Пэм Бондиның айтуынша, Marinera экипажы жағалау күзетінің бұйрықтарына бағынбаған, нәтижесінде барлық экипаж мүшелеріне қатысты тергеу басталған.
Танкерді ұстау операциясы ұзаққа созылған — ол АҚШ Ұлттық жағалау күзеті оны бірнеше апта бойы Солтүстік Атлантикада қадағалап, соңында қуып жеткен. Бұл жолда танкер бірнеше рет бағыт ауыстырған, AIS сигналы өшірілген және жасырын әрекеттер жасағаны бақылаушылар деректерінде көрсетілген.
Ресей тарапы бұл оқиғаны халықаралық теңіз құқық нормаларының бұзылуы деп бағалады және АҚШ әрекетін «заңсыз» деп айыптады. Ресей Көлік министрлігі пен СІМ Ресей туымен жүрген кемелерге күш қолдануға ешбір мемлекеттің құқығы жоқ екенін айтты және экипаж мүшелеріне адамгершілікпен қарауды талап етті.
Бұл іс Ресей мен АҚШ арасындағы санкциялық соғыстың теңіз бағытындағы бір эпизодына айналды. Marinera сияқты танкерлер санкцияларды айналып өтуге тырысқанда, олардың ұсталуы аймақтық шиеленістерді күшейтеді. Ресей тарапынан әскери-теңіз күштері танкерді қорғауға бағытталған қозғалыс жасағаны туралы да ақпараттар талқыланып, екі ел арасындағы қауіпсіздік шиеленісі одан әрі ушығу қаупін тудырды.
Экономикалық тұрғыдан бұл жағдай әлемдік мұнай тасымалы мен құқықтық режимге қатысты маңызды белгі. «Көлеңкелі флот» — бұл санкцияларды айналып өтудің бір әдісі ғана емес, кейде саяси және экономикалық қысымды теңіз жолдары арқылы күшейту құралы ретінде қарастырылады. Marinera-ның ұсталуы осы үрдістің айқын мысалы ретінде қабылдануда.
Жалпы алғанда, танкерді басып алу оқиғасы халықаралық құқық, теңіз қауіпсіздігі және санкцияларды орындау арасындағы шиеленісті айқын көрсетеді, әрі жаһандық энергетикалық жүйеде жаңа нормативтердің қажет екенін көрсетеді.
