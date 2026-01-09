Атырау облысында бір отбасы мүшелерін өлтірді деген күдікпен іздеуде жүрген адамға қатысты ресми ақпарат жарияланды. Құқық қорғау органдарының мәліметінше, күдік марқұм зейнеткер ерлі-зайыптылардың күйеу баласы — Сұлтан Сәрсемәлиевке түсіп отыр. Тергеу деректеріне сәйкес, қаза тапқан ерлі-зайыптылардың мәйіттері үй іргесіндегі қораның еденінің астынан табылған.
Полиция хабарламасында Сұлтан Самиғоллаұлы Сәрсемәлиевтің бір тәуліктен бері іздеуде жүргені айтылды. Ол 1996 жылғы 24 сәуірде туған, Қазақстан Республикасының азаматы. Іздестіру шараларын Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі бастаған, ал жедел-іздестіру жұмыстарын Атырау облысының полиция департаменті жүргізіп жатыр. Полиция азаматтарды күдіктінің жүрген жері туралы қандай да бір ақпарат болса, жедел түрде 98-21-55 нөміріне хабарлауға шақырады.
Бұл іс бойынша бұған дейін де қоғам назарын аудартқан деректер болған. 2025 жылдың қазан айынан бері **Жангелдин ауылы**ның тұрғындары — Мақсот Қарабалин, оның жұбайы Нәсіп Өтешқалиева және балалары Мирагүл Қарабалина мен Наурыз Қарабалин туралы ешқандай ақпарат болмаған. Туыстарының айтуынша, отбасы аяқ астынан жоғалып кеткен, содан бері олармен байланыс үзілген.
6 қаңтар күні екі адамның мәйіті табылып, 7 қаңтарда жерлеу рәсімі өткен. Қалған отбасы мүшелерінің тағдырына қатысты тергеу жалғасып жатыр. Құқық қорғау органдары істі аса ауыр қылмыстар санатына жатқызып, барлық нұсқаны тексеріп отырғанын хабарлады.
Атыраудағы бұл оқиға қоғамда үлкен алаңдаушылық туғызып отыр. Бір отбасының бірнеше мүшесіне қатысты жасалған қылмыс дерегі өңірдегі қауіпсіздік мәселесін қайта көтеріп, құқық қорғау жүйесінің жедел әрекеті мен ашықтығына деген сұранысты күшейтті. Тергеудің алдағы барысы мен іздеуде жүрген күдіктінің ұсталуына қатысты ресми ақпарат алдағы уақытта жарияланбақ.
