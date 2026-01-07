Алматыдағы Республика алаңына бір топ алматылық жиналып, 2022 жылғы Қанды қаңтарда қаза тапқандардың рухына Құран бағыштады. Алаң маңында күштік құрылымдардың арнайы техникалары тұрды.
Жиналған азаматтар мен оқиға орнындағы журналистерге полиция өкілдері «неге тұрсыңдар?» деген сауал қойған. Бұған жауап ретінде белсенділер ешқандай заң бұзушылық болмайтынын айтып, жиналудың бейбіт сипатта өтіп жатқанын түсіндірді.
Алаңға Қанды қаңтар оқиғасы кезінде қос жанарынан айырылған Ермек Әбдірешев те келді. Ол билік Қанды қаңтарға «баға берілді, бәрі аяқталды» дегенімен, өзіне тиесілі материалдық өтемақыны әлі күнге дейін ала алмай жүргенін айтты.
Қоғам қайраткері Рысбек Сәрсенбайұлы да сөз сөйлеп, билік Қанды қаңтар оқиғасына әділ әрі толық баға бермеді деген пікірін білдірді.
