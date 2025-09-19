Qazaq Times редакциясына Қызылорда облысындағы №60 түзету мекемесінде қамауда отырған тәуелсіз журналист, саяси тұтқын Мұхаметкәрім Думан Алмасұлының (1978 ж.т.) жазған арызы келіп түсті. Хатта ол өз өміріне төнген қауіп, қысым мен заңсыздықтар туралы баяндап, Қазақстанның ең жоғарғы мемлекеттік органдарына үндеу жасаған.
ҚР Президенті Әкімшілігіне,
ҚР Бас прокуратурасына,
ҚР ІІМ Өзіндік қауіпсіздік бөліміне,
ҚР ІІМ Қылмыстық-атқару жүйесі комитетіне,
ҚР Парламенті — Сенат, Мәжілісіне
(Құдайға қарағандарыңыз танысу үшін)
Қорғаушыларым: Ғалым Нұрпейісов және «Ар, Руһ, Хақ» ҚҚ басшысы Бақытжан Төреғожина назарына.
Заңсыз сотталған, саяси тұтқын Мұхаметкәрім Думан Алмасұлынан
ЖСН: 780709302011
Қауіпсіздік талап ету арызы
Әуелі талаптарымды тізіп өтейін:
- Мен, Мұхаметкәрім Д.А., өміріме қауіп төнгендіктен өзіме қауіпсіздік талап етемін. Мені шұғыл түрде заңға сәйкес Алматы маңына ауыстыруды талап етемін. Өйткені, Қызылордада №60 мекеме тарапынан ғана емес, облыстық прокуратура, облыстық ҚАЖД, облыстық полиция департаменті тарапынан маған қарсы ұйымдасқан жүйелі қысым байқалуда.
- Президент әкімшілігі, Бас прокуратура және қос палаталы парламент депутаттарынан құрылған топ менімен жеке кездесуді қамтамасыз етсін.
- Бес ай сәл-пәл басылған, 20.08.2025 ж. күні қайта жанданған, тіпті бұрынғысынан жаман күшейген қысымдарға қатысты — «әкімшілік жазалар» мен 06.08.2025 ж. күні «түрмеде атылған оқ» фактісі бойынша Астанадан арнайы тергеу тобы жіберілуін талап етемін. Ол топ тексерісті №60 мекемеде ғана емес, облыстық прокуратурада, облыстық ҚАЖД мен облыстық ПД-де де жүргізсін.
- 06.08.2025 ж. күні «түрмеде атылған оққа» қатысты және мені балағаттаған (боқтаған және шығу тегіме тіл тигізген) Фархат Сейітов сияқты қызметкерлерге қатысты шағымдарымның мекемеден жіберілмеуіне орай №2 қапас ішіндегі, бейнежетондардағы және дәліздегі видеолар мұқият зерттелсін.
- Менің түрме үлгісіндегі (робо) киімді кимеуден басқа барлық әкімшілік жазалар мен ескертулер күшін жоюды сұраймын. Осы арыз үш (3) беттен тұрады.
Енді арыздың өзіне келсек. Шынын айтсам, осы күні менің хат жазуға да, кітап оқуға да күнім жоқ. 29.08.2025 ж. күні «тоталитарлы конституцияның 30 жылдығына» арналған аштығым әлі тоқтаған жоқ. Содан бері он (10) келі салмақ тастаппын. Тәуелсіздіктің отыз төрт (34) жылдығына дейін шыдасам, салмағым бәлкім сол отыз төртке дейін түсіп те қалар…
Негізі бұл шағымды жазуыма мені әбден қажытқан қызылордалық ҚАЖД-ның орынбасары, аса дарынды әділет полковнигі Ж. Зиябеков түрткі болды. Ол кісі 05.09.2025 ж. күні кіріс №655Д жауап жазыпты: «60 мекеме қызметкерлерінің заңсыз әрекеттері өз дәлелін таппады» — деп жазып, артынан «жаза өтеу тәртібі мен міндеттерін бұзғаныңыз анықталды» депті. Онымен қоймай, ҚОҚК №419 бабымен қорқытады.
Шындығына келгенде ҚАЖД-ден бірде біреу келіп менімен сөйлеспеген. Ешқандай қызметтік тергеу жүргізілген жоқ. Ал, 06.08.2025 ж. күні қапас ішінде жарылған белгісіз затқа қатысты арада жарты ай салып, 20.08.2025 ж. күні учаскелік инспектор 19:20-да келіп, атүсті — нем кетті деген тергеу жүргізді. Оның өзінде «бұған дейін 2012, 2020 деген басқа жылдары шағым түсіріп пе едіңіз?» деген біртүрлі сұрақтар қойып, өзімді мазақ етті. Сұрақ жауаптары сол полицейдің бейнежетонына түсті.
Ал, 06.08.2025 ж. күнгі сағат 16:20–17:00 аралығындағы №2 қапас ішіндегі, дәліздегі және айғақ заттарды (ұсақ шеге сияқты 3–4 темір затты) жойып жіберген кезекші Бағлан Қалиевтің бейнежетонындағы видеолар сол беті зерттелмеді. №2 қапас ішіндегі жарылған заттан қалған қара дақтар зерттеуге алынбады.
Қызылорда облыстық прокуратураның орынбасары Махмут Алмас та бұл жайтқа немқұрайлық танытып отыр. 11.08.2025 ж. күні мені жеке қапалдаумен ғана шектеді.
Неге енді ғана қауіпсіздік талап етіп отырмын?
Өйткені, менде әділ тергеу өтеді деген (06.08.2025 ж. күні жарылған затқа байланысты) үміт болған еді. Бір ай өтті. Жарылғыш затты қапасқа кіргізген адамның артын кезекші Бағлан Қалиев жапты. Ал, оның артын №60 мекеме басшылығы, олардың артын облыстағы басқа құзырлы органдар да жапты деуге болады. Яғни менің өміріме қауіп төндірген — №60 мекеме ғана емес, тұтас органдар деген күдігім бар. Сондықтан Қызылорда облысында және оған көршілес басқа аймақтарда маған тыныштық жоқ. Мен әрине өзім жазасына «кесілген» адам екенімді түсінемін. Алматыда болсам да ажал қуып жетуі мүмкін. Дегенмен, үйіме жақын өлуге рұқсат беріңіздер.
Билікте отырған жанашырлар назарын аударам: егер мені Алматыға ауыстырмай жатып аяқасты Қызылорда түрмесінде өлтіріп тастаса, «асылып өлді» немесе «тілініп өлді» дегендерге сенбеңіздер. Мен — әділдік жолындағы күресімді жалғастыру үшін өмір сүргім келеді.
«Піс қазаным бес ай дегенге отырайын он ай» деген Қожакеңнің сөзі еріксіз ойыма оралады. Менің де №60 мекемеде отырғаныма он ай болды. Шық бермес Шығай байдың қазаны екі рет пісетін уақыт болды. Ішіне тас түсіп кеткен бе — әйтеуір қазандағы ет піспек түгіл суы да ысымады. Старо-новый Қазақстандағы сияқты қазанда да отыз төрт жылдық тұрақтылық сияқты… Он айдың ішінде үнсіздік сақтап отырып та көрдім. Алайда, менің тыныштығымды мұндағы кейбір қызметкерлер әлсіздікке балаған сияқты. Дөрекі сөйледі, балағаттады, шығу тегіме тіл тигізді. Енді міне тағы арыз-шағымдарымды жібермейтін ескі әдеттеріне басты. Үстіміздегі жылдың 20, 26, 28 және 29 тамыз күндері жазған шағымдарым шықпады. Еріксіз камера бетін жауып, улап-шулап 28 және 29 тамыз күнгі арыздарымды әйтеуір жіберттім. Ал, 20 және 26 тамыз күнгі шағымдарым сол беті жоқ. Осы шағымды тағы жоқ қылып жібермесін.
Айтпақшы, 20.06.2025 ж. күні «Ар, Руһ, Хақ» қоғамдық қоры басшысы Бақытжан Төреғожинаға жазған тоғыз беттік хатымды 16:25-те қапас ішіндегі бейнебақылау камерасына бір-бірден көрсетіп, жасақ бастығы Әли Жұбатаровтың қолына ұстатып жібергенмін. Ал, 26.08.2025 ж. күнгі еске салу шағымын таңғы тексеріс кезінде (09:15) кезекші Құттыбектің қолына ұстаттым. Бұрын да — 11.03.2025, 13.03.2025 және 26.03.2025 ж. күндері жазған арыз-шағымдарым жоғалып кеткен еді. Бұларды да сол күнгі видеодан көруге болады. ҚАЖК видео мұрағаты тоғыз айға дейін сақталатынын ескерсек, тергеу жүргізуге әлі уақыт жетеді.
Сол сияқты 06.08.2025 ж. күні мен отырған №2 қапаста жарылған зат бойынша да видеоматериалдарды алдырсаңыздар екен. Әсіресе айғақ заттарды жойып, қылмыскердің ізін жасырған Бағлан Қалиевтің бейнежетонын тергеу қажет.
Енді менің түрме үлгісіндегі киімді (робо) кимеуден басқа әкімшілік жазалар мен ескертулер күшін жою туралы өтінішім бар.
Арыз-шағымдарым шықпаса, қызметкерлер мазақ қылып балағаттаса, тегіме тіл тигізсе, мен бейнебақылау камерасын жаппай қайтемін? Оның өзінде Астанадағы ҚАЖК назарын аударса екен деп жабар едім. Негізі камера жабылмас бұрын кемінде үш сағат бұрын қызметкерлерді, басшылықты ескертемін — ымдап, қағазға жазып камераға көрсетемін. Ал алдын алу әрекеті болмағандықтан барып жабамын. Сосын мені боқтаған қызметкерлер неге жауапқа тартылмайды да мен неге әкімшілік жазаға тартыла беремін?
Қысқасы, менімен жеке сөйлесу үшін Астанадан жіберіңіздерші. Айтарым көп.
10.09.2025 ж. күні де камера жабық тұрды. Өйткені басшылық 5 күн бойы мені қабылдамай, алдап жүр.
Құрметпен,
Ұры жүйенің қас жауы — Мұхаметкәрім Д.А.
11.09.2025 ж.
Редакция хат мазмұнын өзгертпей жариялады. Автор көтерген мәселелер бойынша құзырлы органдардан ресми жауап күтеміз. Оқырмандардың да пікірін білу маңызды — ойларыңызды төмендегі пікір алаңында қалдыра аласыздар.
