Apple корпорациясы NSO Group компаниясының бағдарламаларын Apple сервистері мен құрылғыларына орнатуға тыйым салуын сұрады.

Биыл шілде айында Forbidden Stories ұйымы мен бірнеше БАҚ израильдік компанияның бағдарламалары журналистер мен мемлекет басшыларына тыңшылық орнатқаны жөнінде хабарлады. Олардың арасында Франция президенті Эммануэль Макрон да бар.

NSO Group өкілдері бұны жоққа шығарып, бағдарламасын террористермен күресуге арналған деп мәлімдеді.

Pegasus бағдарламасы ұялы телефонды сілтеме көмегімен бұзып, электронды хаттарды, әңгімелерді және хабарламаларды құпия түрде көшіріп алады.

CNN, Associated Press, Voice of America, New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde, Financial Times және Al Jazeera журналистерінің ұялы телефондары Pegasus бағдарламасының көмегімен бұзылғаны анықталды. Бұған қоса, тізімде 65 кәсіпкердің, 85 құқық қорғаушының, 600-ден астам саясаткердің телефон нөмірі болған.

The Qazaq Times