Таяу Шығыстағы геосаяси жағдай тағы да күрт шиеленісті. «The Guardian World» басылымының таратқан соңғы деректеріне қарағанда, АҚШ пен Иран арасындағы қарым-қатынас әскери шабуылдар, өзара соққылар және Ормуз бұғазының қауіпсіздігі төңірегіндегі текетіреспен сипатталуда. Осы тұста АҚШ-тың бұрынғы президенті Дональд Трамптың Иран тарапы Дохада бейбіт келіссөздер өткізуге келісті деген мәлімдемесі халықаралық қоғамдастықтың назарын қайта аударды.
Текетірес пен соққылар: Сәтсіз келіссөздердің салдары
Соңғы уақытта Парсы шығанағы аймағында әскери белсенділіктің артқаны байқалады. Дереккөздердің хабарлауынша, тараптар арасындағы келіссөздердің уақытша тоқтауы немесе тиісті деңгейде жүрмеуі аймақтағы зымырандық соққылар мен қарулы қақтығыстардың үдеуіне әкеліп соқтырған. Әсіресе, әлемдік мұнай тасымалының негізгі күретамыры саналатын Ормуз бұғазындағы қауіпсіздік мәселесі басты күн тәртібіне шықты. Бұғаздағы әскери патрульдердің күшейтілуі мен стратегиялық нысандарға жасалған шабуылдар тараптардың ресми реакциясын қажет етіп отыр.
Доха келіссөзі: Жаңа мүмкіндік пе, әлде саяси ойын ба?
Ақпараттық кеңістіктегі ең елеулі жаңалық – АҚШ-тың экс-президенті Трамптың Иран билігінің Қатар астанасы Доха қаласында бейбіт келіссөздер үстеліне отыруға келісім бергендігі туралы мәлімдемесі болды. Бұл хабар соңғы қақтығыстардан кейін жағдайды бейбіт арнаға бұрудың жалғыз жолы ретінде қарастырылуда. Дегенмен, сарапшылар бұл мәлімдемеге сақтықпен қарап отыр, себебі Тегеран мен Вашингтоннан әлі де ресми растау немесе нақты шарттар жарияланған жоқ. Қосымша мәліметтердің шектеулі болуына байланысты, бұл қадамның шынайы нәтиже берерін уақыт көрсетеді.
Халықаралық сарапшылар:
«Парсы шығанағындағы кез келген тұрақсыздық жаһандық энергетика нарығына тікелей соққы болып тиеді. Сондықтан Дохадағы ықтимал кездесу тек екі ел үшін емес, әлемдік экономика үшін маңызды» – дейді.
Жаһандық нарық пен аймақтық тұрақтылық маңызы
Бұл бағыттағы кез келген оң немесе теріс өзгерістер Парсы шығанағының қауіпсіздігіне, дипломатиялық процестерге және ең бастысы, энергетикалық маршруттардың тұрақтылығына тікелей әсер етеді. Егер зымыран соққылары тоқтамай, Ормуз бұғазындағы кеме қатынасы бұғатталатын болса, бұл әлемдік мұнай бағасының күрт өсуіне алып келуі мүмкін. Қазақстан сияқты мұнай экспорттаушы елдер үшін бұл нарықтағы баға конъюнктурасына әсер еткенімен, жалпы жаһандық қауіпсіздік тұрғысынан аймақтағы соғыс отының тұтануы үлкен қатер тудырады.
Қазіргі таңда халықаралық бақылаушылар тараптардың ресми мәлімдемелерін күтуде. Тұрақсыз ақпараттық ағым жағдайында оқиғаның нақты салдарын назарда ұстап, тексерілген мәліметтерге сүйену маңыздылығы артып отыр. «QazaqTimes» ақпарат агенттігі Таяу Шығыстағы ахуалдың дамуын жіті бақылап, оқырманды жаңа деректермен құлағдар етпек.
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