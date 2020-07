Дүйсенбіде АҚШ Сауда министрлігі Шыңжаңдағы адам құқығының бұзылуына байланысты қытайлық 11 компанияны санкция тізіміне қосты.

Сауда министрлігі мәлімдемесінде бұл 11 қытайлық компания Қытай Халық Республикасының Шыңжаң Ұйғыр Автономиялы районындағы аз ұлттарды қуғын-сүргінге ұшыратуы, қамауға алыу, мәжбүрлі жұмыс жасату, генетикалық тәжірибе жамау сияқты әрекеттері үшін тізімге қосқан.

Бұл шектеу шаралары қытайлық компаниялардың тауарлары мен техникаларын АҚШ териториясына кіруіне жол бермейді.

Санкция тізіміне енген 11 қытайлық компания мыналар:

1.Changji Esquel Textile Co. Ltd.

2.Hefei Bitland Information Technology Co.

3.Hefei Meiling Co. Ltd

4.Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd.

5.Hetian Taida Apparel Co. Ltd.

6.KTK Group

7.Nanjing Synergy Textiles Co.Ltd.

8.Nanchang O-Film Tech,

9.Tanyuan Technology Co. Ltd,

10.Xinjiang Silk Road BGI

11. Beijing Liuhe BGI.

Бұл Шыңжаңдағы адам құқыған бұзды деген болжам бойынша американдық құрылымдардың үшінші мәрте жасаған тізімі. 2019 жылдың қазанында және осы жылдың маусымында АҚШ Сауда министрлігі Қытай билігімен бірге Шыңжаңда заң бұзушылықтар жасады деген күдікке 37 компания ілікті және оларға санкция енгізілді.

"The Qazaq Times"