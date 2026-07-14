2026 жылдың 12-14 шілдесі аралығындағы үш күн украин-ресей майданындағы текетірестің жаңа фазаға өткенін көрсетті. Бұл кезең тараптардың бір-бірін экономикалық және инфрақұрылымдық тұрғыдан әлсіретуге бағытталған «ассиметриялық соғыс» тактикасын барынша күшейткен уақыты ретінде тарихқа енді. Украина өзінің жаңадан құрылған Ұшқышсыз жүйелер күштері арқылы Ресейдің Қырымдағы әскери базалары мен Азов теңізіндегі отын тасымалын тұралатса, Ресей тарапы Украинаның порттары мен ішкі аймақтарын зымырандармен атқылауды үдетті.
Азов пен Қырымдағы «Дрон блокадасы»
Соңғы үш кінде Украина әскері Ресейдің ең осал тұсы — аннексияланған Қырым түбегі мен Азов теңізіндегі әскери-логистикалық хабтарды нысанаға алды. Осы операциялардың негізгі нәтижелері мынадай болды:
12 шілдеден 13 шілдеге қараған түні украиндық дрондар Қырымдағы 11 бірдей маңызды энергетикалық нысанды атқылады. Соның ішінде Ресей материгінен түбекке тоқ тартатын стратегиялық «Кубань–Қырым» энергия көпірі мен 9 электр қосалқы станциясы істен шықты. Бұл түбекте жаппай жарықтың өшуіне және банк жүйесінің тұралауына әкеп соқты.
Керчь және Донецк бағыттарында Ресейдің заманауи С-400 «Триумф», «Тор-М2», «Панцирь-С1» зениттік зымыран кешендері мен нысандарды ерте анықтайтын екі бірдей «Небо-У» радиолокациялық станциясы жойылды.
Ең үлкен соққы Азов теңізіндегі ресейлік флотқа жасалды. Екі түннің ішінде Украинаның су үсті және әуе дрондары Ресейдің 29 кемесін (соның ішінде 17 танкер мен 5 паромды) ішінара зақымдап немесе толық істен шығарды. Бұл Ресей армиясының Қырым тобын жанармаймен қамтамасыз ету мүмкіндігін айтарлықтай шектеді.
Ресейдің жауабы: Жаңа үлгідегі дрондар және порттарға соққы
Мәскеу бұл соққыларға жауап ретінде Украинаның экономикалық күретамыры болып табылатын Одесса аймағын және ірі қалаларын баллистикалық ракеталармен және камикадзе-дрондармен атқылады.
14 шілде таңында Ресей Украина аумағына 135 дрон мен 8 баллистикалық зымыран ұшырды. Әуе қорғанысы олардың басым бөлігін (108 дрон, 7 зымыран) атып түсіргенімен, Ресейдің бұл жолы тек дәстүрлі «Шахедтерді» ғана емес, жаңадан шыққан, әуе қорғанысын алдауға арналған «Гербера» және «Италмас» атты арзан сымбатты дрондарды жаппай қолданғаны белгілі болды.
12-13 шілдеде Одесса портындағы астық және күнбағыс майын сақтайтын терминалдар соққыға жығылды. Шабуылдар салдарынан халықаралық жүк тасушы кемелер зақымданып, азаматтық теңізшілер арасында шығын тіркелді.
Ресейлік дрондардың бағыттан адасуы салдарынан олардың бірі көршілес бейтарап Молдованың Копанка елді мекеніне құлап, аймақтық қауіпсіздік мәселесін қайтадан күн тәртібіне шығарды.
Майдан шебіндегі контршабуыл және тылдағы жанармай дағдарысы
Әуедегі текетіреспен қатар, құрлықта да маңызды тактикалық өзгерістер орын алды. 13 шілдедегі ресми мәліметтерге сәйкес, Украина Қарулы Күштерінің Александр бағытындағы бөлімшелері сәтті контршабуыл ұйымдастырып, Терновое, Запорожское, Новогеоргиевка бастаған 6 елді мекенді (шамамен 120 шаршы шақырым аумақты) өз бақылауына алды. Бұл бағытта майдан шебі Ресей тарапына қарай 25 шақырымға ысырылды.
Сонымен қатар, Самара облысындағы Сызрань мұнай өңдеу зауытына жасалған украиндық шабуылдардан кейін (негізгі АВТ-5 және АВТ-6 қондырғылары бұзылған) Ресейдің батыс аймақтарында бензин мен дизель тапшылығы сезіле бастады. Бұл жағдай тіпті майдан даласындағы ресейлік еріктілер мен әскери логистиканың жұмысын қиындатқан.
Сарапшылар болжамы: Алда не күтіп тұр?
12-14 шілде оқиғалары соғыстың ендігі жерде тек окоптардағы шайқас емес, «технологиялар мен ресурстар соғысына» біржола айналғанын дәлелдеді. Украина Батыс тарапынан F-16 жойғыш ұшақтарының симуляторларын алып, ұшқыштарды даярлауды тездетіп жатса, Ресей өзінің зымырандық арсеналын жаңа өндіріс есебінен толтыруға тырысуда.
Алдағы айларда Украина Ресейдің ішкі энергетикалық кешендерін дрондармен тұралату стратегиясын жалғастыра бермек. Ал Ресей қыс түскенше Украинаның электр және жылу жүйесін толықтай істен шығаруды көздейді. Бұл екі тарап үшін де алдағы күз бен қыс айларының өте ауыр болатынын көрсетеді.
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