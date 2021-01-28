Недавно в WhatsApp началась информация о коронавирусе, которая началась с текста «Обращение главного врача российского города Армавира Василия Казмина». Согласно отчету, «эпидемия остановится только после того, как все заболеют коронавирусом, и чтобы избавиться от него, вам нужно есть больше продуктов, таких как лимон и чеснок». В тексте также упоминается об опасности ношения маски.

Полный текст сообщения следующий:

"Обращение главного врача Армавира Василия Казьмина *

(Коллеги, это воспоминание тоже для вас):

Эпидемия заканчивается, когда все люди заболевают COVID. Есть естественный отбор. Пожилые и больные умрут, оставив только здоровых. Итак, если хотите выжить, примите меры предосторожности. Постарайтесь находиться на свежем воздухе, где много кислорода, особенно в сосновом лесу. Пейте чай с лимоном и имбирем. Плоды шиповника богаты витамином С. В декабре-январе в ветвях сосны накапливается большое количество витамина С, также следует пить витамин D, обязательно добавлять в рацион рыбу, богатую витамином D, или покупать рыбий жир. Тогда вы легко сможете заменить Covid.

Мы можем жить с коронавирусом месяцами или годами. Не будем отрицать этого или паниковать. Не будем тратить наши жизни зря. Давайте научимся жить этой правдой. Не рекомендуется надевать излишние маски и перчатки. Частое мытье рук и физическая дистанция - лучший способ защитить себя. Если у вас нет дома больного ишемической болезнью сердца, дезинфицировать поверхности дома не нужно. Покупки в супермаркете и др. : Пищевая упаковка, тележки для покупок, банкоматы и заправочные станции не загрязняют окружающую среду. Вымой руки и живи как обычно. Коронавирус - это не инфекция пищевого происхождения. Заболевание связано с каплей инфекции, например, гриппа. Также нет стопроцентного риска вынести «коронную разрядку» при заказе еды. Вы можете потерять обоняние при многих аллергиях и вирусных инфекциях. Это неспецифический симптом коронавируса. Когда вы вернетесь домой, вам не нужно сразу переодеваться и принимать душ. Коронавирус не витает в воздухе. Это респираторно-капельная инфекция, требующая дыхания. Вы можете хорошо провести время в парках, соблюдая физическую дистанцию. Против коронавируса достаточно использовать простое мыло, не антибактериальное. Это вирус, а не бактерия. Не нужно беспокоиться о заказах еды. При желании можно разогреть в микроволновке. Возможность занести коронавирус домой в обуви - это как дважды в день удары молнии! Я работаю против вирусов 20 лет. Вы не можете вылечить себя от вируса, употребляя уксус, тростниковый сахар и имбирь! Это не для лечения, а для иммунитета. Длительное ношение маски отрицательно сказывается на дыхании и уровне кислорода. Носите маску только на публике. Носить перчатки - тоже плохая идея. Вирус легко распространяется, если взять перчатки и прикоснуться к лицу. Лучше всего мыть руки регулярно. Стерильді ортаға үнемі әсер ету қауіпсіздікті төмендетеді. Өтінемін, саябаққа және жағажайға үнемі барыңыз. Ағзаның иммунитеті сіз үйде отырып, қуырылған, ащы, тәтті тағамдар мен сусындар ішпегенде және лимон, зімбір, сірке суы т.б. қолданғанда емес, ауру қоздырғыштарымен байланысқа түскенде жоғарылайды. Біз корона вирусымен өмір сүруді үйренуіміз керек. Осы хабарламаны достарыңызға жіберіңіз, олар саналы түрде демалсын.

* Бет маскаларының қауіптілігі *

а) масканы шектеулі уақытқа пайдалану керек. Егер сіз оны ұзақ уақыт киетін болсаңыз, онда мыналар:

Қандағы оттегінің мөлшерін азайтады. * Миды оттегімен қамтамасыз ету төмендейді. * Сіз өзіңізді әлсіз сезінесіз. * Бұл тіпті өлімге әкелуі мүмкін. *

* КЕҢЕС:

Мен бетперде киген адамдарды өз көліктерінде жалғыз жүргенде көремін. Бұл надандық.

б) Үйде қолдануға болмайды. *

в) Тек адамдар көп жиналатын жерде бір немесе бірнеше адамдармен тығыз байланыста қолданыңыз.

г) ұзақ карантин кезінде оларды қолдануды азайтыңыз. *

* Қауіпсіз болу үшін *

Оқшауланған ауруханаларда қолданылатын дәрілік заттар:

С дәрумені * * Е дәрумені (Е) * 3-ші (10-11) сағаттан бастап 15-20 минут күн астында отырыңыз. * Күніне бір жұмыртқа жеп қойыңыз. Демалу / ұйықтау (кем дегенде 7-8 сағат). Күніне 1,5 литр су ішу керек. Барлық тамақ ыстық болуы керек (суық емес). *

* Корона вирусының рН мәні 5,5-тен 8,5-ке дейін болатындығын ескеріңіз *

* Демек, вирустан құтылу үшін бізге сілтілік тағамды вирус деңгейіне қарағанда көбірек тұтыну керек *:

* Жасыл лимон - рН 9/9 *

* Сары лимон - 8,2 рН *

* Сарымсақ - 13,2 рН *

* Манго - рН 7/8 *

* Мандарин - 8,5 рН *

* Ананас - 12,7 рН *

* Қызғылт сары - 9,2 рН *

* Коронавирус белгілері: *

Тамақтың қышуы * Тамақтың құрғауы * Құрғақ жөтел * Жоғары температура * ентігу * Иіс жоғалту *

* Жылы сумен лимон вирусты өкпеге жетпей өлтіреді.

Бұл ақпаратты өзіңізде сақтамаңыз және оны барлық таныстарыңыз бен достарыңызбен бөлісіңіз.

* Сізге денсаулық пен ұзақ өмір тілеймін *»

ЕСКЕРТУ: Хабарламадағы пунктуация және грамматикалық қателер сақталған

ҮКІМ: ЖАЛҒАН

Біріншіден, бұл ақпараттың жалған екені туралы armawir.ru сайтында жарияланды. Ақпаратта Армавир қаласы қалалық ауруханасы бас дәрігерінің міндетін атқарушы Василий Казьминнің бұл ақпаратқа еш қатысы жоқ екені айтылған. Сондай-ақ, Василий Казьмин тұрғындарға тек ресми ақпараттарды ғана қарап, әлеуметтік желіде тарап жатқан мұндай фейк ақпараттарға сенбеу керегін ескерткен.

Бірақ орыс тілді сайттарда мессенжерге тараған бұл ақпараттың толық нұсқасы жоқ. Кейбір мәліметтер ойдан шығарылған немесе бұдан бұрынғы фейк ақпараттарды жинақтаған. Сондай-ақ, мәліметте Василий Казьминді Армивирдің бас дәрігері деп көрсеткен. Бірақ оны бас дәрігер дегеннен гөрі бас дәрігердің міндетін атқарушы деген дұрыс болар. Себебі Казьминнің бас дәрігердің міндетін атқарушы тағайындалғаны туралы kommersant.ru сайты жазды.

Кроме того, рекомендуется есть больше кислых и горьких продуктов, таких как зеленые лимоны, чеснок и манго. Известно, что такая информация о коронавирусе очень популярна в социальных сетях. Однако сама ВОЗ опровергла сообщения о том, что эти продукты помогают устранить вирус . Уже установлено, что информация о том, что «медицинские маски непроницаемы для кислорода», не соответствует действительности .

"Qazaq Times"