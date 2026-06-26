Бүгінгі халықаралық геосаяси ахуал — Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең күрделі, трансформациялық кезеңдердің бірінде тұр. 2026 жылдың ортасындағы жағдайды сипаттайтын басты термин — "Көпполярлылық және Экономикалық Ұлтшылдық". Хаттамалық либералды тәртіптің (глобализацияның) орнын протекционизм, технологиялық қырғи-қабақ соғыс және ресурстар үшін күрес басты.
Төменде қазіргі әлемдік саясаттың негізгі трендтері мен олардың даму бағыттарына талдау жасаймыз.
1. Жаһандық геосаясаттың негізгі осьтері мен қақтығыстары
Қазіргі таңда әлемдік тәртіп бірнеше ірі текетірестер арқылы айқындалып отыр:
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АҚШ және Қытай текетіресі: Бұл — жаһандық деңгейдегі ең басты бәсекелес орталық. Текетірес тек Тайвань мәселесімен шектелмейді; қазіргі басты шайқас — жасанды интеллект (ЖИ), микрочиптер өндірісі және сирек кездесетін металдар нарығын бақылау төңірегінде жүруде. Вашингтон мен Бейжің басшыларының тұрақты кездесулеріне қарамастан, технологиялық декуплинг (экономикалардың бір-бірінен ажырауы) жалғасуда.
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Таяу Шығыс және Еуропадағы дағдарыстар: Таяу Шығыстағы шиеленістер мен соғыс ошақтары әлемдік энергетика нарығы мен жеткізу тізбегіне (әсіресе Ормуз бұғазы сияқты маңызды нүктелерге) тікелей қауіп төндіруде. Халықаралық валюта қорының (ХВҚ) 2026 жылғы деректері бойынша, осы қақтығыстар жаһандық экономикалық өсімді $3.1\%$ деңгейіне дейін тежеп отыр. Еуропадағы Ресей-Украина бағытындағы текетірес те әлемдік қауіпсіздік архитектурасын түбегейлі өзгертті.
2. «Жаңа экономикалық ұлтшылдық» және протекционизм
Көптеген жылдар бойы басымдыққа ие болған laissez-faire (еркін нарық) қағидасы қазір артта қалды. Мемлекеттердің нарыққа тікелей араласуы («Мемлекеттік интервенционизм») басты трендке айналды.
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Френдшоринг (Friendshoring): Одақтас, саяси көзқарасы жақын елдермен ғана сауда тізбегін құру үрдісі күшейді. Сауда тарифтері, экспорттық бақылаулар мен санкциялар жаһандық сауданы аймақтық блоктарға бөліп жатыр.
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Ресурстар тапшылығы: Литий, кобальт, су және таза энергия көздеріне иелік ету — жаңа геосаяси қару. Қытайдың сирек кездесетін элементтер экспортына шектеу қоюы Батыс елдерін жекеменшік "критикалық минералдар альянсын" құруға мәжбүр етті.
3. Орталық Азия және Қазақстанның рөлі
Жаһандық текетірес жағдайында Орталық Азия аймағының, соның ішінде Қазақстанның геосаяси салмағы күрт артты. Саясаттанушылар бұл кезеңді Ұлы Жібек жолының қайта жаңғыруымен теңестіреді.
Қазақстанның стратегиялық артықшылығы: Батыс пен Шығысты, Солтүстік пен Оңтүстікті байланыстыратын құрлықтық көлік дәліздерінің (мысалы, Транскаспий халықаралық көлік бағыты — Орталық дәліз) тоғысында орналасуы.
Қазақстанның қазіргі жағдайдағы ұстанымы келесі кестеде көрсетілген:
|Бағыт
|Стратегиялық мақсаты
|Сыртқы саяси құралы
|Көпвекторлылық
|Алып державалар (РФ, Қытай, АҚШ, ЕО) арасындағы тепе-теңдікті сақтау.
|Прагматикалық дипломатия, бейтараптық элементтері.
|Логистика
|Ресейді айналып өтетін және Қытайды Еуропамен қосатын жаңа маршруттарды дамыту.
|Орталық дәлізді инфрақұрылымдық тұрғыдан күшейту.
|Ресурстар
|Еуропа мен АҚШ-тың сирек кездесетін металдарға (литий, уран т.б.) деген сұранысын өтеу.
|Шетелдік инвестиция тарту және бірлескен өндіріс орындарын ашу.
Бүгінгі таңда әлемдік тәртіп "мультиполярлы (көпполярлы), бірақ мультилатералды (көпжақты) емес" жүйеге көшті. Яғни, ықпал ету орталықтары көп, бірақ олардың өзара мәмілеге келу, ортақ ережелерді сақтау қабілеті төмен.
Бұл жағдайда Қазақстан сияқты орта державалар үшін ең басты міндет — экономикалық егемендікті сақтай отырып, прагматикалық көпвекторлы саясатты жалғастыру және ішкі тұрақтылықты нығайту. Сонда ғана сыртқы тәуекелдерді жаңа мүмкіндіктерге айналдыруға жағдай жасалады.
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