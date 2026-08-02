Украина Қарулы күштерінің Бас қолбасшылығының жаңаруы бұл жай ғана бюрократиялық кадрлық ауыс-түйіс емес, бұл қорғаныс стратегиясының түбегейлі өзгеруі. Сырский кезеңінде «позицияны соңғы демге дейін ұстап тұру» тактикасы басым болып, Артёмовск (Бахмут) немесе Авдеевка шайқастарында ең тәжірибелі сарбаздардан айырылу қаупі туған еді.
Жаңа қолбасшы Драпатий келгелі, арада өткен 10 күнде біз мүлдем басқа әскери философияны көріп отырмыз:
Адам ресурсын сақтау: Жердің әрбір метрі үшін адами ресурсты босқа сарп ету тоқтатылды. Егер белгілі бір позицияны ұстап тұру шығынды тым көбейтіп жіберсе, әскер тактикалық түрде екінші немесе үшінші қорғаныс эшелондарына бекінеді. Бұл шегініс емес, әскерді сақтап қалу арқылы қарсыласты шаршату тактикасы.
Цифрлық соғыс және Синергия: FPV-дрондар мен пилотсыз аппараттарды қолдану жекелеген бригадалардың инициативасынан орталықтандырылған «Дрон дивизиялары» деңгейіне көтерілді. Артиллерия мен дрон операторларының байланысы секундына дейін үйлестірілді.
Мобилизация және резерв: Майданға жаңадан тартылып жатқан резервтерді бірден қанды қасапқа салмау, оларды Батыста оқытылған жаңа бригадалармен алмастыру процесі қарқын алды.
Карта үстіндегі 10 күн: Покровск, Торецк және Харьков
Покровск бағыты Соғыстың «Жүрегі»
Покровск Донецк облысындағы Украина әскерінің негізгі логистикалық, тораптық хабы. Соңғы 10 күнде Ресей әскері бронитехниканы жаппай қолданудан бас тартып, «етті шабуылдар» тактикасына (3-5 адамнан тұратын шағын пехоталық топтармен қозғалу) өтті. Мақсат Украинаның артиллериясы мен дрондарының снарядтарын тауысу.
Нәтижесінде Ресей күштері Покровск бағытында бірнеше жүз метрге ілгерілегенімен, олардың төлеген бағасы тым жоғары болды. Украинаның жаңа шегіну және соққы беру тактикасының арқасында оккупанттар әрбір басып алған метр үшін жүздеген сарбазын құрбан етуге мәжбүр.
Торецк және Часов Яр
Торецк бағытында басқарылатын авиациялық бомбалардың (ФАБ) жаудырылуына қарамастан, Украина Қарулы күштері биіктіктерді ұстап тұр. Торецк қаласы құламайынша, Ресейдің Славянск пен Краматорскіге қарай шығу жолы жабық қала береді.
Харьков және Солтүстік шекара
Вовчанск қаласының маңында Ресейдің қарсы шабуылы толықтай тығырыққа тірелді. Соңғы 10 күнде майдан сызығы жылжыған жоқ. Украина күштері қарсыласты тоқтатып қана қоймай, қала ішіндегі орамдарда ресейлік топтарды қоршап алу операцияларын сәтті жүзеге асырды.
Тылдағы қасап: «Дрондар серпілісі» және энергетикалық соғыс
Соңғы аптада Украина өндірісінен шыққан, ұшақ үлгісіндегі алысқа ұшатын пилотсыз аппараттар Ресейдің терең тылына соққы беруді шұғыл арттырды:
Мұнай өңдеу зауыттары (МӨЗ): Рязань, Волгоград, Новороссийск және Ростов облыстарындағы ірі мұнай зауыттары соққыға жығылып, Ресейдің ішкі нарығында бензин мен дизель отынының тапшылығы сезіле бастады. Бұл майдан шебіндегі бронемашиналарды жанармайсыз қалдыруға бағытталған.
Әскери аэродромдар мен ӘҚЖ: Морозовск, Липецк секілді аэродромдарға шабуыл жасалып, Су-34 және Су-35 ұшақтары, сондай-ақ бомба қоймалары жойылды. Ресей өз С-300 мен С-400 жүйелерін майдан шебінен Мәскеу мен зауыттарды қорғауға әкетуге мәжбүр болды.
Ресейдің жауап соққылары: Ресей де «Шахед» дрондары мен ракеталар арқылы Украинаның энергетикалық нысандарына (ДнепроГЭС, ТЭЦ) соққы беруді тоқтатқан жоқ. Қалаларда жарықты кезең-кезеңмен өшіру режимі сақталуда.
Басты түйін: Соңғы 10 күнде Украина соғысты ассиметриялық фазаға өткізді: 1 долларлық Украина дроны Ресейдің миллион долларлық стратегиялық нысандарын талқандап жатыр.
Геосаяси таразы және Батыс қаруы
Вашингтон мен Брюссельдегі саяси кулуарларда соңғы 10 күнде маңызды шешімдер қабылданды. Украина аспанында F-16 жойғыш ұшақтарының алғашқы легі бой көрсете бастады, бұл Ресей авиациясының шекараға жақындауын қиындатты.
Сонымен қатар, ATACMS және Storm Shadow ракеталарымен Ресейдің шекаралық аймақтарына (Белгород, Курск, Брянск) соққы беруге рұқсат етілуі Ресейдің резервтерді еркін шоғырландыруына тосқауыл қойды. Бейбітшілік саммитінің екінші кезеңі алдында екі тарап та майдандағы позицияларын барынша нығайтуға тырысып жатыр.
Соңғы 10 күн Украина-Ресей соғысының түбегейлі «Шаршату және Ресурс соғысы» фазасына өткенін дәлелдеді. Украина жаңа басшылықпен бірге майданды ұстап тұрып, Ресейдің ішкі экономикасы мен тылына ассиметриялық соққы беру стратегиясын іске асыруда.
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