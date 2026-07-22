Соңғы 72 сағат ішінде Орыс-украин соғысының стратегиялық сипаты түбегейлі өзгерді. Киевтің әскери-саяси кабинетінде соғыс басталғалы бергі ең ауқымды кадрлық ауыс-түйіс орын алып, майдан шебінде де, тылда да жаңа әскери реалиялар қалыптаса бастады. Дәстүрлі советтік қорғаныс мектебінен бас тартқан Украина Қарулы Күштері икемді маневрлік доктринаға және асимметриялық цифрлық технологияға толықтай көшуде.
Қоғам талабы және әскери вертикалдың жаңартылуы
Киевтегі соңғы кадрлық реформалар кездейсоқ шешім емес. Соғыс жағдайына қарамастан, украин қоғамының бас қолбасшының отставкасын талап еткен наразылықтарынан кейін Президент Владимир Зеленский майдан басшылығын толығымен ауыстыруға мәжбүр болды.
Сондай-ақ, классикалық советтік «шегінбеу» және позицияны соңына дейін ұстау тактикасын ұстанған Генерал Олександр Сырский қызметінен босатылып, оның орнына генерал Михайло Драпатий тағайындалды.
Командалық құрамның жаңаруы мұнымен шектелген жоқ:
Бас штаб және Құрлық әскерлері: Басқару вертикалына майданда шұғыл шешім қабылдауға қабілетті, бюрократиядан арылған оңтүстік және шығыс бағыттарында ысылған Андрей Гнатов пен Александр Павлюк сияқты тәжірибелі офицерлер келді.
Қорғаныс министрлігі: Рустем Умеров ведомствосында цифрландыру және логистика бойынша жаңа орынбасарлар бекітілді. Бұл майданды қажетті техникамен қамтамасыз ету уақытын екі есеге қысқартуға мүмкіндік берді.
Сарапшы түйіні: Бұл ауыс-түйіс — жай гана штабтағы орын ауыстыру емес. Бұл — Украинаның адами ресурсты үнемдеуге және сарбаздардың өмірін сақтай отырып, жауды тосқауылдарға кіргізіп жоюға бағытталған икемді маневрлік қорғанысқа (Flexible defense) өтуі.
«Операциялық салдандыру»: Тылдық логистиканың күйреуі
Соңғы 72 сағатта Украинаның алысқа ұшатын пилотсыз жүйелері Ресейдің ішкі аймақтарындағы ең ірі стратегиялық мұнай базалары мен оқ-дәрі қоймаларына (атап айтқанда Брянск мен Ростовтағы хабтарға) жойқын соққы берді.
Әскери логистика заңдылығы бойынша, тылдағы инфраструктураның ортадан өртенуі майдан даласында бірден емес, 5–7 күннен кейін өз әсерін береді:
Артиллериялық аштық: Оқ-дәрі тасымалының үзілуі.
Жанармай тапшылығы: Бронды техникалардың қозғалыссыз қалуы.
Резервтердің кешігуі: Оперативті контршабуыл жасау қабілетінің төмендеуі.
Ресей армиясы бұрынғысынша жаяу әскердің жаппай қысымы мен басқарылмалы авиациялық бомбаларға (КАБ) арқа сүйеп, қатаң иерархияны сақтап отырғанда, Украина тарапы жаудың логистикасын алдын ала «салдандыру» арқылы олардың сандық басымдығын бейтараптандыруда.
Жаңа «Технократиялық триумвират»
Бұл жаңа технократиялық жүйеде Бас қолбасшы Михайло Драпатийдің икемді маневрлік стратегиясы Цифрлық трансформация жетекшісі Михаил Федоровтың инновациялық жабдықтауымен және Роберт «Мадьяр» Бровди басқаратын Ұшқышсыз жүйелер күштерінің асимметриялық соққыларымен тығыз ұштасып, майдандағы соғыс жүргізу тәсілін түбегейлі өзгертуде.
Соңғы оқиғалар соғыстың «Операциялық салдандыру мен технократиялық қажыту» (Operational Paralysis and Technological Attrition) фазасына өткенін көрсетті.
Украина армиясы сандық жағынан басым жауға қарсы дәстүрлі майдандық соғыс жүргізудің тиімсіз екенін ұғынып, басқаруды толықтай цифрландырылған жаңа элитаның қолына тапсырды. Алдағы апталарда бұл бұған дейін болмаған реформаның майдан шебіндегі нақты нәтижесі — Ресейдің шабуыл қарқынының саябырсуы мен қорғаныс шептерінің қайта құрылуы түрінде көрінетін болады.
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