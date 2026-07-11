АҚШ Украинаға «Патриот» ракеталық қорғаныс жүйесін жеткізуді қарастырып жатыр. Сонымен қатар Дональд Трамптың Украина Президенті Владимир Зеленскийге қатысты жылы лебіз білдіруі Кремльдің мазасын қашырды. Мәскеу бұл қадамдар қақтығысты одан әрі ұзартып, Ресейге қарсы дипломатиялық және әскери қысымды күшейтеді деп қауіптенеді.
Майдан даласындағы жаңа басымдылық: «Патриот» келісімі
Батыс елдерінің Украинаны заманауи қару-жарақпен қамтамасыз ету әрекеттері жаңа деңгейге шықты. Америка Құрама Штаттары Украина тарапына әуе қорғанысының ең тиімді құралы саналатын «Патриот» (Patriot) ракеталық кешенін жеткізу туралы ресми ұсыныс жасады.
Бұл қадам Украинаның әуе кеңістігін Ресейдің зымырандық соққыларынан қорғап қана қоймай, майдандағы стратегиялық басымдықты өзгертуі мүмкін. Әскери сарапшылардың пікірінше, «Патриот» жүйесінің Украинаға берілуі Кремльдің әскери жоспарларын қайта қарауға мәжбүр етеді.
Трамптың күтпеген мәлімдемесі және Кремльдің реакциясы
Оқиғаның дипломатиялық сипаты да Мәскеу үшін жағымсыз болып тұр. АҚШ- президенті Дональд Трамп Украина Президенті Владимир Зеленскийдің жүргізіп отырған саясаты мен табандылығына жоғары баға беріп, мақтау сөздерін аямады.
Кремль бұл мәлімдемелер мен әскери келісімдерге бірден үн қатты. Ресей билігінің ресми өкілдері:
«АҚШ-тың Украинаға мұндай деңгейдегі әскери қолдау көрсетуі және саяси мақтаулары қақтығыстың шешілуіне емес, оның ұзаққа созылуына алып келеді», — деп мәлімдеді.
Мәскеу бұл жағдайды Ресейге жасалып жатқан тікелей дипломатиялық қысым және геосаяси қоршау ретінде қабылдауда.
Энергетикалық майдандағы шиеленіс
Соғыс тек саяси мінберлерде емес, инфрақұрылымдық деңгейде де қатты сезіліп жатыр. Соңғы күндері Украина тарапынан жасалған шабуылдар Ресейдің ішкі энергетикалық жүйесіне соққы болып тиді. Ресейдің бірнеше аймағындағы жанармай бекеттерінде хаос орнап, іркілістер тіркелген. Бұл жағдай Ресей экономикасына қосымша салмақ түсіріп, ішкі наразылықты тудыруы мүмкін факторға айналуда.
Әрі қарай не күту керек?
Қазіргі уақытта «Патриот» ракеталық жүйесін жеткізу туралы келісімнің ресми бекітілу процесі жүріп жатыр. Алдағы уақытта:
Ресейдің жауап реакциясы: Мәскеу бұл келісімге жауап ретінде майдандағы белсенділігін арттыруы немесе ядролық риториканы қайта күшейтуі мүмкін.
Дипломатиялық текетірес: Батыс пен Ресей арасындағы келіссөз мүмкіндіктері одан әрі тарыла түспек.
Соғыс динамикасы: Жаңа қару-жарақтың келуі Украинаның қорғаныс қабілетін нығайтып, майдан шебін тұрақтандыруға септігін тигізеді.
Біз аймақтағы және әлемдегі геосаяси жағдайдың дамуын жіті бақылауды жалғастырамыз.
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